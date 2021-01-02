تثوير الشعر في فنجان قهوة من حوارنا مع الصحفي والأديب جمال المظفر- الحلقة الثالثة – من المثقف العضوي؛ منظومة متكاملة -في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/01/02 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 4. وها أنا أردد ما قاله درويش حين كنت ألوذ عند ناصية عالمك الأدبي المشرق مع آخر رشفة لفنجان قهوتي، إن القهوة لا تُشرَب على عجل.



القهوة أُختُ الوقت.



تُحتَسى على مهل ..



على مهل ..



القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة.القهوة تأمّل وتغلغل في النفس وفي الذكريات.



والقهوة عادة تلازمها بعد السيجارة " لاأدخنها" عادة أخرى هي ..



الجريدة..



فهل لي بقراءة لطالع الثقافة في الوطن ولطالع حرفك ؟ يجيبنا الأديب جما ......





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