شقيقان أيزيديان يفتتحان مشروعهما الخاص بهما في المانيا

2021/01/02 | 21:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني المهندس مهند جيفارا نعمو والمهندس ارمن جيفارا نعمو شقيقان تولدا في بغداد وبعد سقوط النظام السابق انتقلا الى قرية دوغات في كردستان – العراق ومن ثم الى المانيا في سنة ٢٠٠٩، وهناك قاموا بعمل مشروع خاص بهما بعد أن تخرجا من كلية الهندسة المعمارية.وفي هذا الخصوص تحدث المهندس مهند …

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