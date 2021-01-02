مقتل ستة أشخاص في اعتداءين منفصلين شمالي سوريا

2021/01/02 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ستة أشخاص على الأقل، السبت، في اعتداءين منفصلين في شمال سوريا حيث تسيطر قوات تركية وفصائل موالية لها على مناطق واسعة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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