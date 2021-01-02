بارزاني يدين حادثة “الاعتداء” على عدداً من السياح القادمين إلى كردستان

2021/01/02 | 21:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، حادثة ’الاعتداء’ التي طالت عدداً من السياح القادمين إلى إقليم كردستان من باقي المحافظات العراقية. وقال بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كوردستان وتقاليده الراسخة، …

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