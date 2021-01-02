مشاريع  كربلاء تدخل مبازل منطقة الوند ضمن خطة التطهير للقضاء على الخنازير

2021/01/02 | 21:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء…

اعلنت دائرة صيانة مشاريع ري وبزل كربلاء، السبت، ادخال مبازل منطقة الوند ضمن خطة التطهير لعام ٢٠٢١ بهدف تطهيرها والقضاء على الخنازير التي تكثر فيها.

وقال مدير الدائرة حمزة كاظم لـ/المعلومة/ ان “الدائرة أدخلت مبازل منطقة الوند ضمن خطة التطهير لعام ٢٠٢١ بعد مناشدة الجمعيات الفلاحية والأهالي للقضاء على الخنازير البرية التي سببت خسائر في المزروعات كون اغلب المزارع والبساتين في المنطقة متروكة ولم تدخل إليها الحفارات منذ سقوط النظام البائد”.

واضاف كاظم ان “حملة التطهير والتنظيف تشمل المبازل الحقلية والمجمعة بالاضافة الى منطقة الوند، عرب الخنافسة”.

واشار الى ان “تطهير المبازل سيعمل على تخفيض المياه السطحية والجوفية المرتفعة صاحبة التأثير على المزروعات”.

يذكر ان أهالي الوند في كربلاء يعانون من كثرة الخنازير البرية والتي بدأت تسبب اضرارا جسيمة بالمزروعات بالاضافة الى مخاطرها على المواطنين.



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