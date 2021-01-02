بالصور.. مسيرة وايقاد الشموع في كربلاء لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القادة الشهداء

2021/01/02 | 21:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء ..

شهد شارع الشهيد ابو مهدي المهندس في كربلاء تنظيم مسيرة وحفل لايقاد الشموع بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القادة الشهداء.

وقال مراسل المعلومة ان “شارع الشهيد ابو مهدي المهندس وسط كربلاء شهد تنظيم مسيرة وحفل لايقاد الشموع من قبل مديرية الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القادة الشهداء”.

وأضاف ان “المسيرة شهدت مشاركة فاعلة لشخصيات مسؤولة في المحافظة، وجموع من أهالي المدينة بالاضافة الى مشاركة واسعة للنساء والأطفال”.انتهى 25

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