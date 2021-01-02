مسرور بارزاني: أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح عراقيون

2021/01/02 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ادانته بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح عراقيون

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