الكهرباء: إيران لم تعاود حتى الآن ضخ الغاز للعراق

2021/01/02 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، السبت، أن الجانب الايراني لم يستأنف تصدير الغاز الى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح اوردته وكالة "الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الجانب الإيراني إلى الآن لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار الموافقات العليا في إيران".

وأضاف: "الاجتماع الذي جمع بين وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش ووزير الطاقة الإيراني، شهد تذليل العديد من المشاكل العالقة بين الطرفين، حيث جرى اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز من خلال الخطوط الناقلة للغاز التي تستفيد منها محطات الإنتاج".

ولفت إلى أن "الوزارة تنتظر الآن الموافقات الرسمية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني من ضخ الغاز إلى العراق".

وكان وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان قد تعهد في وقت سابق، باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

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