مقتل طفل برصاص مسدس والده .. كان يعبث به

2021/01/02 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر، أمني في شرطة محافظة ذي قار، السبت، بأن طفلاً قُتل إثر عبثه بسلاح ناري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"ناس"، (2 كانون الثاني 2021)، إن "طفلاً من مواليد 2008 توفي نتيجة إصابته برصاصة مسدس خلال عبثه بسلاح والده في قضاء الفجر شمالي المحافظة".

وأضاف، أن "الشرطة انتقلت إلى محل الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وتم تدوين أقوال ذويه ونقله إلى الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة".

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