التحالف الدولي يعلن تقديم دعم مالي وعسكري كبير لقوات البيشمركة

2021/01/02 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد مركز التنسيق المشترك لقوات التحالف في إقليم كردستان العقيد ديف ويليامز، عن عزم التحالف تقديم دعم مالي وعسكري لقوات البيشمركة.

وقال وليامز ان الجيش الأميركي سيقدم في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، دعما ماليا بقيمة مئة وستة وستين مليون دولار الى وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان للمساعدة في تأمين رواتب البيشمركة، إضافة الى معونات شهرية في مجالي الاغذية والمحروقات، مضيفا ان الجانب الأميركي سيقدم في مراسم خاصة تقام يوم السابع من الشهر الجاري، دعما عسكريا بقيمة اثني عشر مليونا وسبع مئة ألف دولار، سيكون عبارة عن خمسين ناقلة حمل، وعشرين عجلة عسكرية، واثنتي عشرة مركبة اسعاف وإحدى عشرة عجلة مضادة للرصاص.

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