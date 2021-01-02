2021/01/02 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني يدين بشدة حادث الاعتداء على سائحين وافدين الى الإقليم ليلة رأس السنة

البارزاني يتوعد المتورطين بالاعتداء بالقصاص القانوني الشديد

البارزاني: الاعتداء من السلوكيات الدخيلة التي لا تتماشى ومفاهيم التسامح والتعايش السائدة في المجتمع الكردستاني

إصابة 6 واستشهاد عنصر من قوات المغاوير التابعة لقيادة عمليات ديالى بتعرض لتنظيم داعش قرب حلوان التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين

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