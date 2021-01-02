ظريف مخاطبا ترامب: احذر من مخطط إسرائيلي لمهاجمة قواتكم في العراق

2021/01/02 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حذره خلاها من مخطط لعملاء إسرائيليين لشن هجمات ضد الأمريكيين في العراق على حد قوله.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، إن معلومات استخبارية جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين ما يضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق من خلال دفعه الى حرب مزيفة،وخاطب ظريف ترامب بالقول احذر من الفخ حيث ستؤدي أي ألعاب نارية إلى نتائج عكسية بشكل سيء.

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