2021/01/02 | 21:48 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مساء اليوم نجم منتخبنا الوطني السابق ومدرب نادي الديوانية قصي منير الى حادث عرضي بعد مباراة فريقه امام الصناعات الكهربائية والتي انتهت بنتيجة 2-2.

منير طمأن الجميع على حالته الصحية وقدم شكره وامتنانه الى ادارة نادي الديوانية والى الجماهير وكل من اتصل وحضر وأطمأن على وضعه الصحي بعد الحادث كما ويقدم الشكر الكبير الى الدكتور سلام باهر على موقفه المشرف في معالجته.

من جانب اخر فأن اسرة قناة 7sky ومجلس ادارتها يتمنون السلامة الى الغزال الاسمر وان يعود لقيادة الاحمر الديواني في المباراة القادمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة قناة 7SKY تتمنى السلامة لقصي منير 7 SKY TV.

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