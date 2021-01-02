حصيلة اعتداء داعش في جلولاء ترتفع إلى 8 ضحايا بينهم 4 بحالة حرجة

2021/01/02 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد النائب مضر الكروي، السبت، بان حصيلة ضحايا هجوم داعش على نقطة مرابطة للجيش في منطقة حلوان شمال شرق ديالى ارتفعت ال 8 شهداء وجرحى.وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" حصيلة ضحايا هجوم داعش الارهابي على نقطة مرابطة امنية للجيش قرب منطة حلوان في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بلغت استشهاد جندي واصابة 7 اخريين بنيهم 4 بحالة حرجة للغاية".واضاف الكروي،ان" ماحدث خرق امني خطير يستدعي اهتماما عاجلاً من قبل القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر خاصة مع تكرار الخروقات في قاطع حلوان وشيخ بابا ومناطق اخرى من ديالى" لافتا الى ان "وضع المحافظة الامني بحاجة ماسة الى اعادة نظر ودعم اكبر من قبل بغداد لانهاء خلايا داعش".

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