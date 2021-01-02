هجوم وإصابة جنود.. تعزيزات عسكرية تصل ديالى.. ما الذي يجري؟

2021/01/02 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، السبت، بإصابة جنديين بهجوم لداعش شمالي قضاء خانقين شمال شرقي ديالى....

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