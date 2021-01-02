أربيل يخطف تعادلا قاتلا من النفط

2021/01/02 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقاسم فريقا النفط وأربيل نقاط مباراتهما، التي احتضنها ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ، اليوم السبت، بالجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

انتظر النفط حتى مطلع الشوط الثاني ليسجل أول أهدافه عن طريق أحمد سرتيب في الدقيقة (55).

وقبل أن تلفظ المباراة أنفسها الأخيرة، أدرك أربيل التعادل عن طريق أكرم هاشم في الدقيقة (86).

وأهدر محمد داود كرة لا تصدق في الدقيقة الأخيرة، حيث سدد الكرة قوية إلا أن ريباز عبد الله تصدى لها بشجاعة.

كما ارتدت الكرة مرة أخرى لمحمد داود، لكن تسديدته هذه المرة ارتدت من قدم مدافع النفط.

بهذه النتيجة ارتقى النفط إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة، فيما حل أربيل في المركز 14 برصيد 14 نقطة.

(أمانة بغداد × زاخو)

وفي ذات التوقيت، خيم التعادل السلبي على مباراة أمانة بغداد وزاخو، على ملعب الأول، ضمن الجولة ذاتها.

ولم يتمكن أمانة بغداد من استغلال عامل الأرض، وعجز عن الوصول لشباك ضيفه لتنتهي المباراة بدون أهداف.

وبهذا التعادل حل زاخو سابعا برصيد 18 نقطة، فيما حل أمانة بغداد ثامنا بنفس الرصيد من النقاط.

(الديوانية × الصناعات الكهربائية)

وفي مباراة تأخرت لمدة 20 دقيقة، بسبب تواجد الجماهير، تمكن الديوانية من قلب تأخره إلى تعادل أمام ضيفه الصناعات الكهربائية.

وكان الديوانية متأخرا بهدفين نظيفين، لكنه تعادل (2-2)، على ملعب الإدارة المحلية في الديواينة، ضمن الجولة ذاتها.

وفي شوط المباراة الأول لم ترتقي المواجهة إلى المستوى الفني العالي.

وعلى عكس الشوط الأول كان الثاني أفضل، ولم تسلم فيه شباك الفريقين من الأهداف.

وتقدم الصناعات الكهربائية أولاً في الدقيقة (53) عن طريق أسعد عبد الله وثانياً عن طريق أنس مالك في الدقيقة (64).

وقلص الديوانية الفارق عن طريق سيف الدين طاهر في الدقيقة (69)، ثم سجل التعادل عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة (78).

بهذه النتيجة ارتقى الديوانية إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة، فيما حل الصناعات في المركز الـ19 برصيد 19 نقطة.

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