2021/01/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يستعيد ذاكرة الفوز وأربيل والنفط يتعادلان بالممتاز بغداد – ساري تحسين استعاد فريق الزوراء بكرة القدم ذاكرة الانتصارات امس السبت بعودته من ملعب الكفل، فائزًا على مضيفه القاسم بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.وعاد الزوراء إلى توازنه بعد أن خسر الجولة الماضية أمام زاخو، وفسخ عقد […]

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