2021/01/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط يحقّق الفوز الثالث وخسارة أخرى للأعظمية في ممتاز السلة بغداد- ساري تحسين حقق فريق الخطوط الجوية بكرة السلة امس السبت، فوزه الثالث في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة على حساب فريق غاز الشمال وبفارق 10 نقاط بعد ان انتهت المباراة بنتيجة 76 -66نقطة .كما حصل لاعب الخطوط المُحترف جلين بيرنز على جائزة أفضل […]

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