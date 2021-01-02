2021/01/02 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيداني يعلن إزالة اللغم عن بدن السفينة البحرية النفط: الناقلة تعمل خزاناً عائماً في المياه الإقليمية منذ 8 تشرين الماضي البصرة – الزمان اعلنت وزارة النفط عن انتهاء عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة المستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود (النفط الاسود) في المياه الاقليمية في الساعة الرابعة من […]

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