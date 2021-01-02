العراق يؤكد عدم استئناف ايران لضخ الغاز وفقا للاتفاق الاخير

2021/01/02 | 21:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، حصول اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن “الجانب الإيراني إلى الآن لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار الموافقات العليا في إيران”.

وأضاف، أن “الاجتماع الذي جمع بين وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش ووزير الطاقة الإيراني، شهد تذليل العديد من المشاكل العالقة بين الطرفين، حيث جرى اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز من خلال الخطوط الناقلة للغاز التي تستفيد منها محطات الإنتاج”.

ولفت إلى أن “الوزارة تنتظر الآن الموافقات الرسمية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني من ضخ الغاز إلى العراق”.

وكان وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان قد تعهد في وقت سابق، باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان سابق إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين”.

وتابع أن “اردكانيان نقل تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية”.

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