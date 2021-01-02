كلية الإعلام تتبرع بـ 2000 كتاب للجامعة العراقية

2021/01/02 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أطلقت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم السبت، حملة واسعة للتبرع بالكتاب إلى مكتبة كلية الإعلام في الجامعة العراقية التي طالها مؤخرا حريق كبير والتهم جميع موجوداتها إثر تماس كهربائي.

وقال عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد عمار طاهر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحملة التي أطلقتها الكلية استمرت لأكثر من شهر وأسفرت عن جمع مئات الكتب المختلفة من بينها المتخصصة بمجال الإعلام وأخرى عامة" ، مبينا أن "الحملة شهدت مشاركة واسعة من مختلف أساتذة الكلية فضلا عن طلبة المراحل المختلفة "البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا".

وأضاف، أن "المبادرة تدلل على روح التعاون والتفاعل بين كليتنا والكليات الأخرى في سبيل العطاء والارتقاء العلمي"، منوها بأن "ذلك يأتي من منطلق تعامل كلية الإعلام مع جميع الكليات في ذات الاختصاص باعتبارها امتدادا للكلية الأم في جامعة بغداد".

من جهته أثنى عميد كلية الإعلام في الجامعة العراقية إيثار طارق على المبادرة، فيما أشار إلى أن "الكلية تسلمت وجبة ثالثة من تبرعات الكتب ضمن الحملة التي أطلقتها كلية الإعلام في جامعة بغداد"، لافتا إلى أن "عدد الكتب التي تسلمتها الكلية بلغ نحو 2000 كتاب من بينها مجلات متخصصة ورسائل وبحوث علمية"، مبديا شكره وامتنانه لإدارة كلية الإعلام في جامعة بغداد متمثلة بالعميد عمار طاهر بالإضافة إلى كل من ساهم بحملة التبرع من تدريسيين وطلبة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة كلية الإعلام لا تعد الأولى من نوعها إذ أطلقت سابقا حملة تطوعية لدعم جامعة الموصل التي امتدت إليها يد الأثم الداعشي وأحرقت مكتبتها ومعظم المكتبات الفرعية، فضاعت إثر ذلك مئات آلاف الكتب والأطاريح والمخطوطات".

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