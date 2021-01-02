الياسري: اتفاق أوبك أثر إيجابيا على العراق

2021/01/02 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت عن علاء الياسري مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق قوله إن اتفاق أوبك "أثر بشكل إيجابي في العراق".

وأضاف الياسري، ان "كميات النفط المصدرة من إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يوميا".

وتابع: "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير".



وفقا لـ "رويترز".

وأكد الياسري أنه بعد اتفاق "أوبك"، وتحديدا في هذا الشهر كميات النفط المصدرة بلغت 2.9 مليون برميل يوميا بإيرادات 4.2 مليار دولار.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل سبعة في المئة من الطلب العالمي، اعتبارا من يناير مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية حتى مارس/آذار على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.

PUKmedia وكالات

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