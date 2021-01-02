“له مطلق الحرية”.. كومان يفتح الباب أمام رحيل ميسي عن برشلونة

2021/01/02 | 22:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فتح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أبواب النادي أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، للرحيل عن صفوفه.وكان ميسي قد أجرى حوارا صحفيا، الأسبوع الماضي، أكد فيه أنه سيحسم موقفه من البقاء مع برشلونة أو الرحيل عن صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي.تصريحات ميسي تأتي بعدما كان يرغب في الرحيل عن […]

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