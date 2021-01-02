بالصور.. انتشار امني على طريق الموصل- بغداد

2021/01/02 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شرع اللواء ٢١ بالحشد الشعبي، السبت، بتأمين طريق الموصل – بغداد بالتزامن مع احياء الذكرى السنوية الاولى لجريمة اغتيال قادة النصر.

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