المكسيك.. إدخال طبيب للعناية المركزة فور تطعيمه بلقاح

2021/01/02 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دلية: الفرات نيوز} أعلنت الصحة المكسيكية أنه تم نقل أحد الأطباء إلى العناية المشددة بعد تطعيمه بلقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا، وذلك إثر إصابته برعشة وصعوبة في التنفس وأعراض التهاب الدماغ.

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