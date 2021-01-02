مسؤول محلي سابق بكربلاء: 24 صالة عمليات جاهزة ومكتملة ولا تعمل بسبب اعذار واهية

2021/01/02 | 22:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء …

كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي المنحل، السبت، عن وجود 24 صالة عمليات في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية جاهزة ومكتملة ولا تعمل بسبب اعذار واهية.

وقال الخزعلي لـ/المعلومة/ ان “24 صالة عمليات شيدت ضمن المواصفات العالمية داخل مدينة الامام الحسين (ع) الطبية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم بقيمة 22 مليار، اكتملت وافتتحت تجريبا واغلقت بسبب اعذار واهية، ولصالح بعض الجهات”.

واضاف ان “الصالات افتتحت عاما واحدا واجريت فيها 1300 عملية على الرغم من انها لم تعمل بشكل كلي، والاعذار التي اغلقت من اجلها الصالات واهية”.

وطالب الخزعلي الحكومة المحلية ببيان الاسباب التي تبقي الصالات مغلقة على الرغم من اكتمالها واحتوائها على التجهيزات والاجهزة، في وقت يخسر المواطنون يوميا 100 مليون في المستشفيات الاهلية.



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