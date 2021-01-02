وزارة الصحة تعلن إعادة العمل في 3 مستشفيات

2021/01/02 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، إعادة العمل في ثلاث مستشفيات في محافظات بغداد والنجف والأنبار. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمت إعادة العمل في مستشفى الحكيم سعة ٢٠٠ سرير في محافظة النجف، وكذلك إعادة العمل بمستشفى النهروان سعة ٢٠٠ سرير في بغداد إلى العمل”. وأضافت، “فيما تمت …

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