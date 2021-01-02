بارزاني: أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرض لها سيّاح عراقيون

2021/01/02 | 22:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 2 كانون الثاني (يناير) 2021، بيانا أدان فيه وبأشد العبارات حوادث الاعتداء على السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في الإقليم.

وقال بارزاني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ببالغ الأسف، شهدنا هذه الأيام عدداً من الحوادث المرفوضة والبعيدة كل البعد عن كل قيم مجتمع كوردستان وتقاليده الراسخة، بعد أن أقدم ثلة من المخربين ومثيري الشغب على مهاجمة عدد من السيّاح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا إقليم كوردستان لقضاء عطلة رأس السنة.

إنني أدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات، وهي سلوكيات دخيلة لا تمت إلى قيم مجتمعنا وأخلاقه النبيلة بصلة، خاصة وإن إقليم كوردستان، كان منذ السنوات الماضية، ولا يزال، وسيبقى، ملاذاً آمناً لملايين النازحين واللاجئين من المحافظات العراقية والدول المجاورة، وستظل أبوابه دائماً مشرعة على مصراعيها أمامهم، بالإضافة إلى استقباله المستمر لمئات الآلاف من السيّاح بكل محبة وتقدير.

وعليه فإن الأحداث الأخيرة هي تصرفات لم يعهدها مجتمع كوردستان بأخلاقه وثقافته وتعايشه السلمي والإنساني، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول تشويه وتقبيح الثقافة الرفيعة لمجتمعنا.

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