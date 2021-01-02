2021/01/02 | 22:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان ان الجماهير الرياضية ستعود قريباً لتهتف حباً لفريقها من على مدرجات الملاعب.

بنيان تحدث في تصريح خص به 7sky : ان جمهورنا الرياضي قريباً سيكون على المدرجات ، نحن متشوقون لهم حيث وجودهم يزيد من جمالية اللعبة ويعطي مسابقة الدوري نكهة خاصة.

واضاف بنيان : ان المساعي جارية على قدم وساق من اجل عودة الجمهور من خلال تحركات من قبلنا ومن قبل وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب البرلمانية اضافة الى خلية الازمة من اجل عودة الجماهير مشيراً في الوقت ذاته الى امكانية تواجد الجمهور خلال الجولات التي تلي الجولة 15 من مسابقة الدوري العراقي الممتاز.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اياد بنيان يزف بشرى سارة الى الجماهير العراقية عبر 7SKY 7 SKY TV.

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