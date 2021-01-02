بالصور.. توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في ليدز

2021/01/02 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات، بالتغلب على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة اليوم السبت، على ملعب توتنهام، بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية توتنهام هاري كين (29) وهيونج مين سون (43) وتوبي ألديرفيرلد (50).

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

شكل ليدز الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من أليوسكي من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأرسل فيليبس عرضية لكليخ داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسددها أعلى العارضة في الدقيقة العاشرة.

وأتى الظهور الأول للسبيرز في الدقيقة 17، بصاروخية من كين من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة، وتبعها بيرجوين بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وتحسن مستوى توتنهام في الدقائق التالية، وتمهدت الكرة أمام هويبرج داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21، ليسدد كرة أرضية أمسك بها ميلييه.

وظهر ليدز من جديد في الدقيقة 22، بعدما ارتقى بامفورد لكرة عرضية مسددًا رأسية علت العارضة.

وتحصل توتنهام على ركلة جزاء في الدقيقة 27، بعد تعرض بيرجوين لإعاقة من أليوسكي، ونفذ كين الركلة بنجاح في الدقيقة 29 بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

وأهدر بريجوين فرصة محققة للتسجيل، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بدون رقابة، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة.

وأطلق هاريسون صاورخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41، ذهبت أعلى العارضة بقليل.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما أرسل كين عرضية أرضية متقنة لسون، الذي تابعها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ندومبلي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها ميلييه إلى ركلة ركنية.

ومن تلك الركلة الركنية، أرسل سون عرضية قابلها ألديرفيرلد برأسية حاول حارس ليدز التصدي لها، إلا أنها تخطت خط المرمى، ليضيف السبيرز الهدف الثالث.

وانفتحت شهية السبيرز، وحاول كين إضافة الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأرسل سون بينية متقنة لبيرجوين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62، لينفرد بميلييه ويسدد كرة قوية تألق حارس ليدز في التصدي لها.

وعاد كين للظهور في الشوط الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها ميلييه إلى ركلة ركنية في الدقيقة 66.

ولاحظ كين تقدم ميلييه عن مرماه، فحاول مباغتته بكرة ساقطة من قبل وسط الملعب في الدقيقة 72، إلا أن كرته علت العارضة.

وارتقى فيليبس لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74، مسددًا رأسية علت العارضة.

وأجرى مورينيو التبديل الأول لتوتنهام في الدقيقة 76، بنزول سيسوكو على حساب وينكس، وبعدها دفع بمورا على حساب ندومبلي.

وفي الدقيقة 79، سدد رافينيا كرة قوية تصدى لها لوريس، وتبعها بامفورد في الدقيقة 83 برأسية ضعيفة ذهبت سهلة في أحضان لوريس.

ودفع مورينيو بفينيسيوس على حساب كين في الدقيقة 87، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تحصل دوهيرتي على البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على هيرنانديز، لينتهي اللقاء بعدها بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة.

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