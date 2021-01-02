هداف الليجا صداع في رأس زيدان

2021/01/02 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، حذر لاعبيه من نجم سيلتا فيجو.

ويلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 17 لليجا.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فقد طالب زيدان لاعبيه بضرورة الحد من خطورة المهاجم الدولي الإسباني ياجو أسباس.

وأوضح التقرير، أن زيدان أكد على لاعبيه بضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية أمام سيلتا فيجو، من أجل تحقيق الانتصار، وتعويض التعادل الأخير أمام إلتشي.

وأشار، إلى أن زيدان حرص على الحديث مع لاعبيه عن أسباس تحديدًا، خصوصا أنه يمر بأفضل مستوى له هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الليجا برصيد 9 أهداف.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم خدمات مدافعه وقائده سيرجيو راموس، الذي تعرض لوعكة صحية، أمس الجمعة، ولم يشارك في المران الجماعي للميرنجي.

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