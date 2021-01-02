27 لاعبًا في قائمة الإمارات قبل مواجهة العراق

2021/01/02 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، اليوم السبت، قائمة “الأبيض” للمعسكر الداخلي، الذي سيقام في دبي من 3 إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف التصفيات الآسيوية المشتركة، في مارس/آذار المقبل.

وضمت القائمة، 27 لاعبًا، هم:

“خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبد الرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور.

ماجد حسن، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري”.

ويبدأ منتخب الإمارات تجمعه اعتبارا من غد الأحد، على أن يؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعدادا لمواجهة نظيره العراقي وديا، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

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