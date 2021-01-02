علماء الدين يحيون ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس في بيروت

2021/01/02 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم علماء دين من حركة "التوحيد الإسلامي"، حركة "حماس"، حركة "الجهاد الإسلامي"، "الهيئة الإسلامية الفلسطينية"، "الهيئة السنية لنصرة المقاومة"، "المنتد...

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