الفتح محذرًا من ازمات بسبب التواجد الأمريكي: اخرجوا من العراق

2021/01/02 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح، مهدي تقي امرلي، السبت، من أزمات كبيرة قد تلحق بالعراق والشرق الأوسط نتيجة بقاء القوات الامريكية في البلاد....

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