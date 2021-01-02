هجوم لداعش يوقع ضحايا في صفوف القوات الأمنية بديالى

2021/01/02 | 22:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة أمنية، من صد هجوم لـتنظيم داعش، السبت، على نقطة عسكرية في محافظة ديالى.وقال مصدر أمني، إن “هجوما شنه داعش على نقطة أمنية في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، تسبب بوقوع ضحايا بين أفراد القوات الأمنية، حيث قتل جندي وأصيب سبعة آخرون جرّاء الهجوم”.وأضاف المصدر، أن “الهجوم وقع على قوات فوج […]

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