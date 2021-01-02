السليمانية.. مصرع واصابة 11 شخصا في حادث سير

2021/01/02 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما واصيب تسعة اخرين بجروح في حادث سير مساء اليوم السبت 2/1/2021، بالقرب من قرية (كابيلون) بقضاء شاربازير بمحافظة السليمانية.

وقال مصدر خاص لـ PUKmedia، ان شخصين لقيا مصرعهما واصيب تسعة اخرين بجروح في حادث سير مساء اليوم، بالقرب من قرية (كابيلون) بقضاء شاربازير بمحافظة السليمانية.

واضاف المصدر، ان الحادث وقع بين سيارتين وتم فتح تحقيق دقيق بشان الحادث.

PUKmedia خاص

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