جمهوريون بمجلس الشيوخ يعتزمون الاعتراض على فوز بايدن في جلسة الأربعاء

2021/01/02 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، السبت، عزمهم تقديم اعتراضات على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الجلسة المشتركة للكونغرس المقررة يوم الأربعاء المقبل والمخصصة للمصادقة على النتائج.

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