القاسم يتعاقد مع عادل نعمة صاحب لتدريب الفريق

2021/01/02 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن فريق القاسم عن تعاقده مع المدرب عادل معمة صاحب لتدريب الفريق.

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