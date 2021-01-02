بينها احباط محاولة انتحار فتاة.. نجدة بغداد تعلن حصيلة واجباتها الامنية ليوم السبت

2021/01/02 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية نحدة بغداد، السبت، حصيلة واجباتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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