فلسطين: مطالبات بالإفراج عن معتقل بتهمة ’تمزيق صورة سليماني’!

2021/01/02 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالبت عائلة مجدي المغربي المعتقل لدى حركة "حماس" الفلسطينية، على خلفية تمزيقه صورة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه منذ 3 أيام.

وقالت العائلة في بيان لها، إن "الشيخ مجدي لا يزال معتقلا بعد تمزيقه صورة قاسم سليماني في غزة، حيث لا يعلم أحد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة له، مما سبب خوفاً لدى عائلته وأطفاله".

وقبل ثلاثة أيام، اتهمت عائلة الشيخ مجدي قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس" باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وذكر شقيق مجدي أن "سلطات حماس اختطفته يوم الخميس، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو وصورا عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يمزق ملصقا لسليماني علق على لافتة كبيرة في قطاع غزة".

RT

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