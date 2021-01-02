2021/01/02 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، استقرار طقس البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مدير البيئة في الهيئة محمود عبد اللطيف في بيان صحفي، إنه “من المتوقع أن يستمر طقس العراق مستقرا خلال الأسبوعين المقبلين مع اعتدال في درجات الحرارة ومن المتوقع أن يؤثر حسب توقعات الطقس بعيدة المدى”.

وأضاف أن “منخفضا جويا من البحر المتوسط سيؤثر على البلاد يوم السبت ١٦ كانون الثاني ٢٠٢١ ويسبب تساقط أمطار خفيفة يومي الأحد والاثنين ١٧ و ١٨ كانون الثاني ٢٠٢١ في المنطقتين الشمالية والوسطى ابتداء من الأقسام الغربية باتجاه الأقسام الشرقية وتكون أكبر الكميات أقصى شمال البلاد (دهوك وزاخو وشمال الموصل)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس خلال الأسبوعين المقبلين في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس خلال الأسبوعين المقبلين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).