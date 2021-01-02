2021/01/02 | 22:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخبارات كركوك تطيح بارهابي مهمته مصادرة املاك النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات كركوك تطيح بارهابي مهمته مصادرة املاك النازحين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات كركوك تطيح بارهابي مهمته مصادرة املاك النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).