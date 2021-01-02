المرور تعلن قطوعات الشوارع يوم غد في جانبي الكرخ والرصافة

2021/01/02 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لمديرية المرور العامة#قطوعاتنسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطريق انه ابتداءاً من اليوم الساعة ٢٤٠٠ سيتم قطع بعض الطرق في جانبي الرصافة والكرخ وذلك لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي المقدس .والقطوعات كالاتي: جانب الرصافة:#الطريق من الخط السريع اعلى النهضة #الطريق من الخط السريع بأتجاه ملعب الشعب#من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة التحرير #من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة الطيران#من تقاطع الاتصالات بأتجاه اسفل جسر الجمهورية#تقاطع الفنادق بأتجاه جسر الجمهورية#من ساحة كهرمانة بأتجاه ساحة الفردوس بأتجاه ساحة النصر وصولاً لساحة التحرير#تقاطع التربية بأتجاه ساحة الطيران#قرطبة بأتجاه الطيران#من مول النخيل بأتجاه قرطبة

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جانب الكرخشارع المطار ذهاب وأياب قطع شارع واحد

قسم العلاقات والإعلام

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