2021/01/02 | 22:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

المرور العامة تعلن قطع بعض الطرق في جانبي الكرخ والرصافة “.

والقطوعات كالاتي:

جانب الرصافة:

#الطريق من الخط السريع اعلى النهضة#الطريق من الخط السريع باتجاه ملعب الشعب#من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير#من ساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيران#من تقاطع الاتصالات باتجاه اسفل جسر الجمهورية#تقاطع الفنادق باتجاه جسر الجمهورية#من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس باتجاه ساحة النصر وصولاً لساحة التحرير#تقاطع التربية باتجاه ساحة الطيران#قرطبة باتجاه الطيران#من مول النخيل باتجاه قرطبة

جانب الكرخشارع المطار ذهاب وأياب قطع شارع واحد”.

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