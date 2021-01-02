أنقرة تدين الهجوم على شركة تركية في الصومال

2021/01/02 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

دانت الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفي شركة تركية صباح السبت في الصومال، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مواطن تركي.

وقالت الوزارة: “تلقينا بحزن نبأ مقتل 4 أشخاص بينهم مواطن تركي، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف شركة تركية في الصومال صباح اليوم”.

وأضافت أن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، وأن الوزارة تتابع عن كثب حالتهم الصحية.

وقالت: “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو – أفجوي، وتساهم في رخاء الصومال ونهضته”.

وتابع: “نؤكد مرة أخرى وقوفنا إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق والصديق وحكومته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وصباح السبت، وقع تفجير انتحاري بإحدى ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن “انتحاريا فجر نفسه في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة”.

وأعلنت حركة “الشباب” مسؤوليتها عن التفجير في بيان نشره موقع “ميمو” المقرب من الحركة.



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