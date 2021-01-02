الكهرباء: إيران لم تعاود ضخ الغاز.. وننتظر الموافقات

2021/01/02 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الكهرباء، السبت، ان إيران لم تعاود ضخ الغاز بعد الاتفاق المبدئي على معاودة الضخ، مشيرة إلى انها بانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، إن "الجانب الإيراني إلى الآن لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار الموافقات العليا في إيران".

وأضاف موسى، أن "الاجتماع الذي جمع بين وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش ووزير الطاقة الإيراني، شهد تذليل العديد من المشاكل العالقة بين الطرفين، حيث جرى اتفاق مبدئي على معاودة ضخ الغاز من خلال الخطوط الناقلة للغاز التي تستفيد منها محطات الإنتاج".

وتابع المسؤول، أن "الوزارة تنتظر الآن الموافقات الرسمية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني من ضخ الغاز إلى العراق".

يذكر انه في (29 كانون الاول 2020) تعهد وزير الطاقة الإيراني، رضا اردکانیان، لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل إلى العراق.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف البيان، "كما نقل اردكاني تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".

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