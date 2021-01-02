منبئ جوي: 4 مناطق على موعد مع الأمطار الاثنين المقبل

2021/01/02 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين المقبل في مدينة البصرة وبادية الجنوب وذي قار والسماوة .

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، انه "منخفض جوي جبهوي متعمق في الطبقات العليا يؤثر على سواحل اوروبا وشمال افريقيا حاليا مصحوب بجبهة باردة يصاحبها امطار وثلوج.



يمنع تقدمه نحو مناطقنا تواجد مرتفع جوي ضخم (بلوك غلق) في الطبقات العليا اضافة للمرتفع السيبيري قرب سطح الارض.



وسيتجه شمال شرق خلال الايام القادمة" .

وأوضح عطية، ان "هذا الحال من (الغلق) على البلاد سيستمر معنا ربما لغاية منتصف الشهر الحالي والاستقرار هو السائد خلال هذه الفترة.



ولكن هناك فرص مهيئة لهطول امطار خفيفة يوم الاثنين 4 يناير 2021 في مدينة البصرة وبادية الجنوب وذي قار والسماوة".

وأضاف المنبئ الجوي: "وايضا تطال الكويت ورفحا وشمال شرق السعودية بسبب اندفاع هواء بارد في الطبقات العليا من جهة غرب ايران متجها نحو جنوب الخليج العربي" .

وأشار عطية في الختام إلى انه "لا وجود لانخفاض حرارة قريب" .

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