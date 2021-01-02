تناقض بين موازنة ٢٠٢١ و تخفيض قيمة الدينار ..!!

2021/01/02 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في البدء ....هناك مقولة مشهورة بين أهل الاقتصاد ، و هي ان ، اذا ناقش ( اثنان ) من الاقتصاديين راًياً اقتصادياً ( واحداً ) يخرجون بالنتيجة ب ( ثلاث ) آراء و ذلك بسبب تعددية اثارهه و ارتداداته .

و بهذا الخصوص ، نحن نحترم اجراءات الحكومة العراقية بشاًن تخفيض قيمة الدينار ، فرض ضريبة الدخل على الرواتب واستقطاعها او تخفيضها و إيقاف التوظيف و فرض ضراىًب غير مباشرة غلى سلع وخدمات عديدة ، اضافة الى تخفيض الدعم الحكومي لعدد من الخدمات او السلع ، الى اخره من الإجراءات المالية و النقدية المرتقبة .

و ان كان للجوء الحكومة العراقية للقيام بهذه الاجراءات المالية و النقدية بتوجيه و توصية من المنظمتين النقد الدولي و البنك الدولي ، و ذلك لاجل اجراء الإصلاحات المالية و النقدية المطلوبة من العراق للقيام بها ، بغية تسهيل الطريق أمامه للحصول على المعونات المقدمة من قبلهما له .

نحن في الوقت الذى نقدر صحة مقترحات هاتين المنظمتين بموجب اركان اقتصاد السوق ، لكننا نرى عملياً و من خلال تجارب و تطبيقات لعدد من البلدان ، بان مقترحات او شروط هاتين المنظمتين المفروضة عليها ، لم تكن منسجمة او واقعية تماماً مع ظروف تلك البلدان ، بل و سببت مشاكل عديدة لبعض منها .

على اي حال ....



ان كان لقيام الحكومة بهاتين الصدمتين النقدية و المالية ، كما تدعي ، هو لاجل ( رفع القدرة التنافسية للاًقتصاد العراقي امام المستوردات الأجنبية و لتخفيض حجم العجز المالي في الموازنة العامةُ و المحافظة على احتياطي الدولار ) ، الا انها شكلت و سوف تشكل ارتدادات اجتماعية و اقتصادية و سياسية في الساحة العراقية .

حيث هناك رأي اخر لا يوافق على ، او لا يفضل ، احداث مثل هذه الصدمات في الوضع العراقي المضطرب الحالي .



و لاسيما في حالة وجود حجج او خيارات اخرى غير تلك التي تاًخذ بها الحكومة لاًجل تحقيق أهدافها المنشودة و دون ان تمس المواطنين بأضرار بالغة ، و التي يمكن إجمالها و بلغة بسيطة الى ما يلي :-

أولاً- ان الشعب العراقي تلقى و يتلقى الصدمات باستمرار بما فيها الكفاية ، و هو لا يستحق و ليس بحاجة الى المزيد ، كانت من المفضل ان تاًتيه الصدمات الحكومية الاخيرة بشكل تدريجي و ترويجي و هادىً و بعد تهيىًة و إعداد الأرضية المناسبة لها ، و ذلك لكي يستعد لاستيعابها و تقبلها و يصفي اقيام معاملاته و حساباته السابقة بشكل اعتيادي و من دون احداث المفاجىًة ، بموجب الأقيام حسب سعر الصرف الجديد وذلك لكي لا تتجه الأوضاع الى اكثر اصطراباً ، و إلحاق أضرار غير متوقعة به .

ثانياً- بما ان أسعار السوق ستصبح مقيمة بسعر الصرف الجديد للدولار ، لذا فان دخول المواطنين العراقيين تفقد من قيمتها ( الحقيقية ) بحدود ( ٢٣٪؜ فاكثر) بسبب ارتفاع المستوى العام لاًسعار، و تزداد هذه النسبة ان تجاوز سعر صرف الدولار حد ( ١٥٠٠ دينار ) لدى محلات الصيرفة ، و هذا يخالف ما تبتغيها الحكومة من اجراءاتها النقدية ، على ان تخفيض قيمة الدينار سيكون لصالح ذوي الدخول المنخفضة ، و هذا ادعاًء لا يتفق مع سعر الصرف الجديد.

ثالثاً - و اذا كان هدف الحكومة من اجراء تخفيض قيمة الدينار هو لاجل تخفيض ( حجم العجز المالي ) في الموازنة ،فلماذا يتم تحديد العجز المخطط بمقدار (٤٣ ) مليار دولار ، حسب ما تسرب ،و الذي يشكل نسبة اكثر من ( ٤١٪؜ ) من حجم الموازنة المقدرة ب ( ١٠٣ ) مليار دولار .



و هذا التقدير المبالغ فيه لحجم العجز المالي المخطط في موازنة ٢٠٢١ يخالف واقعية هدف الحكومة من اجراءاتها ، فإذا كان الهدف من اجراء تخفيض قيمة الدينار هو لاجل تمويل العجز المالي فلماذا التوجه الى تعظيم حجم النفقات العامة في الموازنة مقارنة بالإيرادات العامة ، وهذا الادعاء ايضا لا يتفق مع تخفيض قيمة الدينار.

رابعاً - تبينت عملياً و من خلال تجارب تنفيذ الموازنات السنوية السابقة منذ عام ٢٠٠٣ و لحد الان ، بان الحكومة غير قادرة مطلفاُ على تنفيذ بنود الموازنة كاملةً ، سواء كان على مستوى الموازنة الاستثمارية او الموازنة التشغيلية ، و لم يتجاوز تنفيذ الموازنة في احسن الأحوال نسبةُ ( ٧٥٪؜ ) حسب تصريحات المعنيين بالأمر ، إذاً فلماذا تقوم الحكومة بتحديد هذا الحجم المبالغ فيه من العجز في الموازنة ، في حين ان الحكومة غير قادرة تاريخياً بتنفيذ الموازنة كاملةً ، و هذا الاًدعاء هو الاخر يخالف أيضاً الهدف الحكومي من اتخاذ اجراء تخفيض قي قيمة الدينار لتمويل العجز المالي .

خامساً- و اذا كانت ثمة حجة او مبرر للقيام بتخفيض قيمة الدينار هو لاجل تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي و الصناعي المحلي تجاه الانتاج المستورد منهما ، هذا الامر صحيح من الناحية الاقتصادية و ذلك عندما يكون لدى العراق قطاع زراعي و صناعي و خدمي متطور من حيث الكمية و النوعية ، وكيف يمكن لهذه القطاعات ان تتطور و الحكومة غير قادرة على توفير التيار الكهرباىًي الا لفترة خمس ساعات يومياً في احسن الأحوال ، ناهيك عن انهيار الهيكل التحتاني للاقتصاد المتمثل بشبكات الطرق و الجسور والمياه و الموانىً و المخازن ....



الخ من متطلبات التنمية ، حيث لايمكن رفع إنتاجية عمل القطاعات الاقتصادية عن طريق تخفيض قيمة الدينار ان لم يكن للدولة هيكل تحتاني متطور ، و هو ادعاء اخر يدحض مبرر تخفيض قيمة الدينار .

على اي حال ....



رغم اننا نحترم الاًجراء الحكومي بخصوص تخفيض قيمة الدينار حسب حججها المعلنة ، الا انها نراها غير موافقة الى حد بعيد مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسةُالحالية للعراق ، و لن نجد اية دولة اخرى، التي تعيش الاًزمة الاقتصادية و الصحية العالمية الحالية ، سواء نفطية ام غيرنفطية ، متطورة ام غير متطورة ، انها قامت بتخفيض قيمة عملتها الوطنية تجاه العملات الأجنبية بسبب تلك الحجج و غيرها .

خلاصة القول .....



ان إعداد الموازنة العامة ٢٠٢١ بهذا الحجم الكبير من حيث (( كبر حجم النفقات العامة و كبر نسبة العجز المخطط في الموازنة )) غير منسجم تماماً مع اجراء (( تخفيض قيمة الدينار )) ، و غير منسجم ايضاُ مع تقويم الموازنة على أساس سعر افتراضي لبرميل النفط المصدر ب (( ٤٢ دولار )) في حين ان السعر الحقيقي الحالي يقدر باكثر من (( ٥٠ دولار )) .!! .

ختاماً......



نتمنى ان تكون هذه المرة الاولى و الاخيرة التي (( تمس )) فيها بقيمة الدينار العراقي بالسوء ، و نتمنى ايضا ان تحاسب الحكومة نفسها قبل ان تحاسب الشغب ...

د.اراس حسين دارتاش

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