العصبية العرقية - الهيموت عبدالسلام

2021/01/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام العصبية العرقيةام الهوية القاتلة؟أخطر ما أفرزه التطبيع الرسمي والعلني مع الكيان الصهيوني أنْ شحدت العصبية العرقية أو الهوية القاتلة بلغة "أمين معلوف " سكاكينها : العرق الأمازيغي وتامزغا والعدو العربي والقومجية والدخلاء والعودة من حيث أتوا والاحتفاء بالتطبيع وبالزيارات السابقة واللاحقة للكيان الصهيوني العنصري بل واعتبار التطبيع مجرد تضبيع عربي وألا حق للشعب الفلسطيني في أرضه وبناء دولته المستق ......





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