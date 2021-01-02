انعطاف المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين الديني الأصولي المتطرف - نضال الصالح

2021/01/02 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نضال_الصالح على الرغم من أن الحركة الصهيونية بحد ذاتها لم تكن حركة دينية، إلا أنها استغلت الدين والفكر الديني اليهودي القائم على الوعد الإلهي ليس لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين فحسب ولكن كذلك من أجل تبرير احتلال بقية أرض فلسطين وترحيل الفلسطينيين منها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل الموعودة من قبل الرب .



في الأعوام الأولى لقيام الدولة اليهودية عام 1948 لعبت الأصولية اليهودية دورا هامشيا في إدار ......





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